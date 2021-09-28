Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi
Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Safer ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?
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Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. İşte, Diyanet'in açıkladığı 2021 Rebiülevvel takvimi...
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REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
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REBİÜLEVVEL AYI HAKKINDA
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.