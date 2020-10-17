Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in verdiği tarih
Hicri takvimin Safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel'in 2020'de ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Rebiülevvel ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Rebiülevvel ayının başlayacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Safer ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bu ay içinde yapılması gereken ibadetleri de öğrenmek istiyor. İşte, 2020 Rebiülevvel ayı hakkında ayrıntılar...
2
Abone Ol
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
3
Abone Ol
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
4
Abone Ol
REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)