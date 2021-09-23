Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği tarih

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN? İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.



Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.



