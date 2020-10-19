Rebiülevvel ayı 2020 ne zaman bitiyor? İşte Rebiülevvel ayı fazileti
Rebiülevvel ayı ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. Mübarak gün ve ayların ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde bildiriliyor. Bu takvime göre Safer ayının ardından gelen Rebiülevvel ayının idrak edileceği tarihler belli oldu. Rebiülevvel ayı 200 yılında 18 Ekim’de başladı. Peki Rebiülevvel ayı fazileti nedir? İşte detaylar
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Rebiülevvel ayı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Safer ayının ardından gelen Rebiülevvel ayı 18 Ekim’de başladı ve 15 Kasım’da sona erecek. Kamerî yılın üçüncü ayın olan Rebiülevvel ayının İslâm tarihinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiştir. İşte konu ile ilgili bilgiler
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REVİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
Safer ayının ardından gelen Rebiülevvel ayı 18 Ekim’de başladı ve 15 Kasım’da sona erecek.
REVİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel (birinci rebî‘), dördüncü ayına da rebîü’l-âhir (sonuncu rebî‘) veya rebîü’s-sânî (ikinci rebî‘) denir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.
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REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ
İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.