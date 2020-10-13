HAYRANLARI DA MUTLU OLDU Wilson, daha Ã¶nce gititÄŸi bir tatilde mayosuyla bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ oyuncunun deÄŸiÅŸimi, kendine saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat tarzÄ± seÃ§mesi hayranlarÄ±nÄ± da mutlu etti.