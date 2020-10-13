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Haber GiriÅŸ: 13 Ekim 2020 - 10:01 | 

Ünlü oyuncu eriyor: 8 kilo daha vereceÄŸim

ÃœnlÃ¼ oyuncu fazla kilolarÄ±yla mÃ¼cadelesinin ilk adÄ±mÄ±nÄ± kazandÄ±. Åžimdi de bunun keyfini Ã§Ä±karmak iÃ§in genÃ§ sevgilisiyle birlikte tatile gitti.Â

Backgrid USA, Splash NewsÂ 

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18 KÄ°LO DAHA VERECEK
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8 KÄ°LO DAHA VERECEK

Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri verdiÄŸi kilolarla gÃ¼ndemde olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, sosyal medya hesabÄ±ndan 8 kilo daha vermeyi hedeflediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

219 KÄ°LO VERDÄ°
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19 KÄ°LO VERDÄ°

Oyuncu Rebel Wilson hayatÄ± boyunca uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± fazla kilolarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kurtuldu. Åžimdi de bunun keyfini sevgilisi Jacob Busch ile birlikte gittiÄŸi Meksika tatilinde Ã§Ä±karÄ±yor.

3TATÄ°LÄ°N KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARDI
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TATÄ°LÄ°N KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARDI

40 yaÅŸÄ±ndaki Wilson ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Jacob Busch Ã¶nceki gÃ¼n Cabo San Lucas'ta plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Lacivert bir mayo giyen Wilson, plaj ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± da geniÅŸ kenarlÄ± bir ÅŸapka ile tamamladÄ±.

4Ä°KÄ° SEVGÄ°LÄ° HEP YAN YANA
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Ä°KÄ° SEVGÄ°LÄ° HEP YAN YANA

Ä°ki sevgili denizde bir sÃ¼re yÃ¼zdÃ¼kten sonra ÅŸezlonglarÄ±na uzanÄ±p bir yandan gÃ¼neÅŸlendi bir yandan da sohbet etti.

5DAHA SAÄžLIKLI OLMAK Ä°Ã‡Ä°N BÃ–YLE BÄ°R KARAR VERDÄ°
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DAHA SAÄžLIKLI OLMAK Ä°Ã‡Ä°N BÃ–YLE BÄ°R KARAR VERDÄ°

Rebel Wilson'Ä±n kilo verme serÃ¼veni bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda baÅŸladÄ±. Daha saÄŸlÄ±klÄ± olmak iÃ§in kilolarÄ±ndan kurtulmaya karar veren Wilson, ilk etapta yaklaÅŸÄ±k 19 kilo verdi.

6SOSYAL MEDYA HESABINDA DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° PAYLAÅžIYOR
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SOSYAL MEDYA HESABINDA DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° PAYLAÅžIYOR

Wilson, geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimi sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu dar bir elbise giyerek Ã§ektirdiÄŸi pozuna Instagram safyasÄ±nda yer verdi.Â 

78 KÄ°LO DAHA VERECEK
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8 KÄ°LO DAHA VERECEK

Wilson , 8 kilo daha vermek istediÄŸini duyurdu. ÃœnlÃ¼ oyuncu hedefinin 75 kiloya ulaÅŸmak olduÄŸunu belirtti.

8SAÄžLIK YILI Ä°LAN ETTÄ°
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'SAÄžLIK YILI' Ä°LAN ETTÄ°

SaÄŸlÄ±ksÄ±z yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye karar verdiÄŸini belirten Wilson, 2020'yi kendisi iÃ§in "SaÄŸlÄ±k YÄ±lÄ±" ilan etmiÅŸti.

9SEVGÄ°LÄ°SÄ° EN BÃœYÃœK DESTEÄžÄ°
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SEVGÄ°LÄ°SÄ° EN BÃœYÃœK DESTEÄžÄ°

Rebel Wilson'Ä±n geÃ§en ay romantik bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Jacob Busch da onun bu saÄŸlÄ±k yolculuÄŸuna destek veriyor.

10HER ZAMAN YANINDA
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HER ZAMAN YANINDA

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce People dergisine konuÅŸan bir kaynak Wilson ile Jacob Busch'un sevgili olduklarÄ±nÄ± doÄŸrulayarak "Jacob Busch, Rebel Wilson'a Ã§ok iyi davranÄ±yor. Wilson'Ä±n kilo verme yolculuÄŸunda sonuna kadar destek oluyor" dedi.

11ESKÄ° HALÄ°NDEN ESER YOK
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ESKÄ° HALÄ°NDEN ESER YOK

Â Rebel Wilson, sevgilisiyle birlikte spor salonunda egzersiz yaparken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

12HAYRANLARI DA MUTLU OLDU
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HAYRANLARI DA MUTLU OLDU

Wilson, daha Ã¶nce gititÄŸi bir tatilde mayosuyla bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ oyuncunun deÄŸiÅŸimi, kendine saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat tarzÄ± seÃ§mesi hayranlarÄ±nÄ± da mutlu etti.

13SAÄžLIKLI ALIÅžKANLIKLARLA BU GÃ–RÃœNTÃœYÃœ DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°YOR
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SAÄžLIKLI ALIÅžKANLIKLARLA BU GÃ–RÃœNTÃœYÃœ DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°YOR

Wilson'Ä±n aÅŸÄ±rÄ± kilolu hali artÄ±k geÃ§miÅŸte kaldÄ±.

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