Eski halinden eser yok: Eriyip gidiyor

Kısa bir süre öncesine kadar fazla kilolarıyla bilinen ünlü oyuncu kelimenin tam anlamıyla damla damla eriyor.
Backgrid USA, Mega News Agency
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KİLO VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Bu yılın başından bu yana 19 kilo veren 40 yaşındaki oyuncu amacına ulaşmak için elinden geleni de yapıyor.
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SAĞLIK YILI
2020'yi "sağlık yılı" ilan eden Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, sabah erken saatlerde Los Feliz'de yürürken görüntülendi.
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SABAHYÜRÜYÜŞÜ
Geçen ay da genç sevgilisiyle Meksika tatilinde görüntülenen Wilson, sabah yürüyüşünü yaptı. Bu sırada, koronavirüsten korunmak için maskesini çıkarmadığı da dikkatlerden kaçmadı.
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8 KİLO DAHA VERECEK
Bu yılın başından beri verdiği kilolarla gündemde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini açıkladı.
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TOPLAM 19 KİLO VERDİ
Rebel Wilson'ın kilo verme serüveni bu yılın ocak ayında başladı. Daha sağlıklı olmak için kilolarından kurtulmaya karar veren Wilson, ilk etapta yaklaşık 19 kilo verdi.
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KİLOLAR GİTTİ
Wilson, geçirdiği değişimi sosyal medya sayfasından paylaştı. Ünlü oyuncu dar bir elbise giyerek çektirdiği pozuna Instagram safyasında yer verdi.
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75 KİLOYA ULAŞMAK İSTİYOR
Wilson , 8 kilo daha vermek istediğini duyurdu. Ünlü oyuncu hedefinin 75 kiloya ulaşmak olduğunu belirtti. Sağlıksız yeme alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdiğini belirten Wilson, 2020'yi kendisi için "Sağlık Yılı" ilan etmişti.
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SEVGİLİSİ DE DESTEK VERİYOR
Rebel Wilson'ın kısa bir süre önce romantik bir ilişkiye başladığı sevgilisi Jacob Busch da onun bu sağlık yolculuğuna destek veriyor. Kısa bir süre önce People dergisine konuşan bir kaynak Wilson ile Jacob Busch'un sevgili olduklarını doğrulayarak "Jacob Busch, Rebel Wilson'a çok iyi davranıyor. Wilson'ın kilo verme yolculuğunda sonuna kadar destek oluyor" dedi.
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YENİ BİR HAYAT
Rebel Wilson, sevgilisiyle birlikte spor salonunda egzersiz yaparken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Ünlü oyuncunun değişimi, kendine sağlıklı bir hayat tarzı seçmesi hayranlarını da mutlu etti.