Eski halinden eser yok: Eriyip gidiyor

SEVGİLİSİ DE DESTEK VERİYOR Rebel Wilson'ın kısa bir süre önce romantik bir ilişkiye başladığı sevgilisi Jacob Busch da onun bu sağlık yolculuğuna destek veriyor. Kısa bir süre önce People dergisine konuşan bir kaynak Wilson ile Jacob Busch'un sevgili olduklarını doğrulayarak "Jacob Busch, Rebel Wilson'a çok iyi davranıyor. Wilson'ın kilo verme yolculuğunda sonuna kadar destek oluyor" dedi.