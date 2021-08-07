Ünlü oyuncu 30 kilo verdi, bikiniyi giydi

Gösteri dünyasının, son bir yıldır hızla fazla kilolarından kurtulması nedeniyle konuşulan yıldızı, yeni görüntüsünün keyfini çıkarıyor. Bir yıl içinde 100 kilodan 70 kiloya inen yıldız, arkadaşlarıyla çıktığı İtalya tatilinde, eskiden hiç tercih etmediği bikinisiyle görüntülendi.
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Son bir buçuk yıl içinde 30 kilo birden veren oyuncu Rebel Wilson, bir süredir kalabalık arkadaş grubuyla birlikte İtalya'da tatil yapıyor. 41 yaşındaki Wilson, önceki gün de kiraladıkları yatla çıktığı turda, güneşlenirken görüntülendi.
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Geçmişte sadece mayo giyen Wilson'ın bu kez siyah bir bikini tercih ettiği görüldü.
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Portofino'da yata binen Rebel Wilson ve arkadaşları gün boyu denizde kaldı. Ünlü yıldız bir ara tek başına üst güverteye çıktı ve şezlonga uzanıp güneşlenmeye başladı. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için şapka takan Wilson, cep telefonuyla bol bol özçekim yaptı. Sonra da o anlarda çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Rebel Wilson ve arkadaşları İtalya turuna Roma'dan başladı. Kentin tarihi bölgelerini gezen grup daha sonra da denizin ve güneşin tadını çıkarmak için rotayı Portofino'ya çevirdi. Wilson'ın birlikte tatil yaptığı grupta, sosyal medya ağı Snapchat'in patronu Jacob Andreou da yer alıyor.
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Rebel Wilson, son bir yıldır durmadan zayıflamasıyla gündeme geliyor. Son bir buçuk yıldır herkes oyuncu Rebel Wilson'un verdiği kiloları konuşuyor. Dile kolay... Tam 30 kilo verdi ünlü oyuncu. 100 kilodan 70 kiloya indi. Üstelik de kendi ifade ettiğine göre öyle katı diyetler ya da yorucu egzersizler yapmadan.
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BİR BUÇUK YILDA BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Bir zamanlar aşırı kilosuyla dikkat çeken 41 yaşındaki Rebel Wilson, Shape dergisine kilo verme sırlarını anlattı. 2020'yi "sağlık yılı" ilan eden Wilson, yaptığı aşırı hızlı olmayan düzenli yürüyüşlerin, kilo vermesine büyük katkısı olduğunun altını çizdi.
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'ESKİDEN SAĞLIĞIMI BU KADAR DÜŞÜNMÜYORDUM'
Rebel Wilson, kontrollü yürüyüşün, kilo verip, vücudundaki gereksiz yağlardan kurtulmasının anahtarı olduğunun altını çizdi. Bugüne kadar sağlığı hakkında çok da derin düşüncelere dalmadığını ama 40 yaşına girerken bu konu üzerine yoğunlaştığını anlattı.
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ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYİNCE DOKTORLAR ÖNERDİ
Rebel Wilson, 40 yaşına girdiğinde ileride bir bebek sahibi olmak için yumurtalarını dondurmaya karar verdiğini ve uzmanların kendisine daha sağlıklı bir yaşam önerdiğini söyledi. Oyuncu, bu konuşmanın ardından daha önce sağlığına gereken önemi vermediği için üzüldüğünü ve duygusallaştığını anlattı. Wilson "Sağlığım o dönemde benim önceliğim değildi. Bazı şeyleri nasıl doğru yapabileceğimi bilmiyordum" dedi.
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'SAĞLIK YOLCULUĞU'
Sağlık yolculuğu' sırasında bir süre Avusturya'da bir tür sağlık inzivasına çekildiğini söyleyen Rebel Wilson, bu süreçte düzenli yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi. Sonra da bunun hayatının günlük rutinine dönüştüğünün altını çizdi. Yürüyüşler sırasında da o anları eğlenceli hale getirmek için podcast yayınları dinlediğini anlattı.
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BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ
Rebel Wilson, sağlık yolculuğuna çıktığında 2020'nin sonuna kadar 74 kiloya inmeyi hedeflediğini ve bu amacına da ulaştığını anlattı. Wilson, birkaç ay önce verecek dört kilosu daha kaldığını açıklamıştı.
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PROTEİN İÇEREN BESİNLER YİYOR
Şimdi de tam hedefe ulaşmış durumda. Bu süreçte, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirdiğini ve yüksek protein içeren besinler tüketmeye başladığını sözlerine ekledi.
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'AMACIM SIFIR BEDEN OLMAK DEĞİLDİ'
Ünlü oyuncu, hedefinin asla sıfır bedene ulaşmak olmadığının altını çizdi. "Amacım asla belli bir bedene inmek değildi" dedi. Wilson şu anda ulaştığı nokta nedeniyle kendisiyle gurur duyduğunu ve hayatında daha fazla denge unsuruna sahip olduğunu söyledi.
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'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM'
Rebel Wilson, konuk olduğu bir söyleşide kilo verme ile ilgili süreci anlatırken zaman zaman duygulanmıştı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.
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'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM'
Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.
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100 KİLOYDU
Rebel Wilson, sağlık yolculuğuna başlamadan önce 100 kiloydu. Şimdi ise 70 kiloya kadar indi. Yani, 30 kiloya veda etti.