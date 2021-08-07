Ünlü oyuncu 30 kilo verdi, bikiniyi giydi

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYİNCE DOKTORLAR ÖNERDİ Rebel Wilson, 40 yaşına girdiğinde ileride bir bebek sahibi olmak için yumurtalarını dondurmaya karar verdiğini ve uzmanların kendisine daha sağlıklı bir yaşam önerdiğini söyledi. Oyuncu, bu konuşmanın ardından daha önce sağlığına gereken önemi vermediği için üzüldüğünü ve duygusallaştığını anlattı. Wilson "Sağlığım o dönemde benim önceliğim değildi. Bazı şeyleri nasıl doğru yapabileceğimi bilmiyordum" dedi.