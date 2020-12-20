Razer BlackWidow V3'ün öne çıkan özellikleri

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Razer, klavyeden fareye, kulaklıktan dizüstü bilgisayara kadar pek çok oyun cihazı üretiyor. Bu kapsamda şirketin yeni nesil oyuncu klavyelerinden BlackWidow V3'ü yakından inceliyoruz.
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80 milyon tuş vuruş ömrüne sahip olması nedeniyle oldukça uzun süreli bir kullanım imkanı sunan ürün, klavyenin içine oyulmuş harf tasarımıyla öne çıkıyor.
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Tuş sesi konusunda hassas olanlara özel sarı tuş seçeneği mevcutken, sese alışık olanlara yeşil tuş seçeneği sunan ürün, oyun odaklı farklı modlarla geliyor.
Ayrıca kablosuz versiyonunda bulunan dijital silindir, kablolu versiyonda da mevcut.
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Çok Fonksiyonlu Dijital Silindir, bu ürünün en dikkat çeken özelliği. Silindir, medya tuş takımı ile ses kontrolleri, oynatma, duraklatma ve parça atlama için kullanılabilirken, sayfa kaydırma veya aydınlatma kontrolleri gibi pek çok işlem için kullanılabiliyor. Razer Synapse 3 aracılığıyla yeniden programlayabiliyorsunuz.
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Alüminyum kasaya sahip olan ürün, gizli kablo kanallarıyla gelmesinden dolayı masa üzerinde kablo karmaşası meydana gelmiyor ve daha düzenli bir tablo ortaya çıkıyor.
16,8 milyon renk seçeneği sunan ürün, özelleştirilebiliyor. Ergonomik bilek desteğini de unutmayalım.
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Özel medya tuşları ile birlikte Hibrit Dahili Bellek ve Bulut Depolama ile gelen klavye, 5 profile kadar destek sunuyor. Anında makro kaydı ile tamamen programlanabilir tuşlarla gelen Razer BlackWidow V3, klavye üzerindeki tüm tuşların aynı anda basıldığını algılayabiliyor.
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Sonuç itibariyle Razer BlackWidow V3, bir oyuncu klavyesi arayanların mutlaka göz atması gereken bir ürün. Diğer yandan bu ürünün bir de 'Pro' sürümü bulunuyor.
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Razer BlackWidow V3 Pro, çift kablosuz bağlantı özelliği ile kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. Razer HyperSpeed Wireless ile 2.4GHz üzerinden ve Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantı mümkün. Ayrıca gerektiği durumlarda USB Tip-C kablosu imdadınıza koşuyor.