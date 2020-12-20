Razer BlackWidow V3'ün öne çıkan özellikleri

Çok Fonksiyonlu Dijital Silindir, bu ürünün en dikkat çeken özelliği. Silindir, medya tuş takımı ile ses kontrolleri, oynatma, duraklatma ve parça atlama için kullanılabilirken, sayfa kaydırma veya aydınlatma kontrolleri gibi pek çok işlem için kullanılabiliyor. Razer Synapse 3 aracılığıyla yeniden programlayabiliyorsunuz.