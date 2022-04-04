Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz'in hayatı hakkında bilgiler

Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz 56 yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 2004 yılından bu yana Onur Havayolları’nın Kurumsal İletişim Direktörü olan ve aynı zamanda radyo programları da yapan Rauf Gerz, 1991-2000 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi’nin havacılık muhabiri olarak görev yaptı. NTV Radyo, Son Havadis Gazetesi, Günaydın Gazetesi, Akşam Gazetesi gibi medya kuruluşlarında yer alan Rauf Gerz ayrıca kaleme aldığı şiirler de bir dergide yer alıyordu.
1966 yılında İstanbul’da doğan Rauf Gerz, evli ve bir çocuk babasıydı. Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanında görev almaya başladı.
1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesinin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanının kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.
2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanından ayrılarak Onur Havayollarının Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi'nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012ye kadar NTV Radyoda OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazdı.
Son olarak Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetiyordu.