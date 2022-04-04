Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz'in hayatı hakkında bilgiler

Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz 56 yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 2004 yılından bu yana Onur Havayolları’nın Kurumsal İletişim Direktörü olan ve aynı zamanda radyo programları da yapan Rauf Gerz, 1991-2000 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi’nin havacılık muhabiri olarak görev yaptı. NTV Radyo, Son Havadis Gazetesi, Günaydın Gazetesi, Akşam Gazetesi gibi medya kuruluşlarında yer alan Rauf Gerz ayrıca kaleme aldığı şiirler de bir dergide yer alıyordu.