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Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz'in hayatı hakkında bilgiler

#Rauf Gerz#Hürriyet Gazetesi#Kaza

Rauf Gerz'in hayatı vefatının ardından gündeme geldi. Hürriyet Gazetesi olmak üzere uzun yıllar havacılık sektöründe hem muhabir olarak, hem de şirketlerin kurumsal iletişiminden sorumlu üst düzey yöneticilik yapan gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz hayatını kaybetti. Sultangazi'de meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren Gerz gazeteciliğinin yanısıra fotoğrafçılık, denizcilik, yazarlık gibi özellikleriyle de biliniyordu. Peki, Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, gazeteci Rauf Gerz'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerzin hayatı hakkında bilgiler

Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz 56 yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 2004 yılından bu yana Onur Havayolları’nın Kurumsal İletişim Direktörü olan ve aynı zamanda radyo programları da yapan Rauf Gerz, 1991-2000 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi’nin havacılık muhabiri olarak görev yaptı. NTV Radyo, Son Havadis Gazetesi, Günaydın Gazetesi, Akşam Gazetesi gibi medya kuruluşlarında yer alan Rauf Gerz ayrıca kaleme aldığı şiirler de bir dergide yer alıyordu.

2/4RAUF GERZ KİMDİR

RAUF GERZ KİMDİR?

1966 yılında İstanbul’da doğan Rauf Gerz, evli ve bir çocuk babasıydı. Marmara Üniversitesi'nde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanında görev almaya başladı.

1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesinin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanının kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.

3/4Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerzin hayatı hakkında bilgiler

2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanından ayrılarak Onur Havayollarının Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi'nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012ye kadar NTV Radyoda OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazdı.

4/4Rauf Gerz kimdir kaç yaşında neden vefat etti Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerzin hayatı hakkında bilgiler

Son olarak Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine devam eden Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetiyordu.

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#Rauf Gerz#Hürriyet Gazetesi#Kaza