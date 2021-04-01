Rauf Denktaş kimdir ve ne zaman öldü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Rauf Denktaş’ın hayatı ve biyografisi

SİYASET DÖNEMİ Kıbrıs meselesinin çözümü için 1968'de Glafkos Klerides ile ilk kez Beyrut'ta müzakerelere başlayan Denktaş, eski Rum liderler Spiros Kiprianu, Yorgos Vasiliu, Glafkos Klerides ve Tasos Papadopulos ile yıllarca müzakere etti.



1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına getirilen Rauf Denktaş'ın yoğun siyasi hayatı böylece başladı. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı olarak görev yapan Denktaş, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilan edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığı görevlerini üstlendi.



Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976 seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Denktaş, 1990, 1995 ve 2000'de yapılan seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi.



2004'te dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs sorununun çözümü için hazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı. Referandumda plan Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilse de Kıbrıslı Rumların reddetmesi üzerine hayata geçmedi. 17 Nisan 2005'te yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayan Denktaş, 24 Nisan'da görevi Mehmet Ali Talat'a devretti.



Denktaş, Kıbrıslı Türkleri müzakere masasında 36 yıl temsil etti.