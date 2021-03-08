Rasim Öztekin'in ardından ünlü isimlerden mesajlar "Neden iyiler gidiyor hep"
Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Ünlü isimler Rasim Öztekin'in ardından üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
DEMET AKBAĞ
Çok canım yanıyor... Ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...
HÜLYA KOÇYİĞİT
Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.Birkaç ay önce Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu Sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosunda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum.Ruhun şad olsun Sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
CAN YILMAZ
Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk
NECMİ YAPICI
Canım Rasim abim , seninle ne çok anımız vardı .. Küba da Şans kapıyı kırınca dedik sinema filmi çektik, sonra Ortaoyuncular da Uzun donlu Kişot da aynı sahneyi paylaştık . Yıllar sonra Seksenler dizisinde yine buluştuk ..2012 den beri sette ne çok şey yaşadık güldük eğlendik ne anılar dinledik senden .. Setin enerji kaynağıydın abisi , ustasıydın .. Yerin dolmaz 😔 Çok erken oldu gidişin .. Çok üzgünüm 😞 Seni çok özleyeceğiz .. Göz yaşlarımızla uğurluyoruz seni ... Gittiğin yerde huzur bul .. Mekanın Cennet olsun güzel abim
YELİZ
Aahhhh o kadar üzgünüm ki....Neden iyiler gidiyor hep...İnsanlığı ayrı,kalbi ayrı,tiyatro ustalığı ayrı...Harika bir insanı,usta bir sanatçımızı kaybettik...Nurlarla uyu Rasim Öztekin,mekanın cennet olsun😔🤲🤲Allah Pelin'ciğime sabırlar versin
FİLİZ AKIN
Demet Akbağ ağlayarak anlatıyordu anılarını3 gündür yoğun bakımda olduğu için ulaşılamıyordu ...Vefatı gerçek bir acı yarattı tüm sevenleri arasında diyorlar#canlımasa programındaBaşta kızı, ailesi tüm sevenlerine sabır diliyorum ...Nur içinde yat Mekanın Cennet Olsuun
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