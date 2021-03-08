Rasim Öztekin'in ardından ünlü isimlerden mesajlar "Neden iyiler gidiyor hep"

NECMİ YAPICI Canım Rasim abim , seninle ne çok anımız vardı .. Küba da Şans kapıyı kırınca dedik sinema filmi çektik, sonra Ortaoyuncular da Uzun donlu Kişot da aynı sahneyi paylaştık . Yıllar sonra Seksenler dizisinde yine buluştuk ..2012 den beri sette ne çok şey yaşadık güldük eğlendik ne anılar dinledik senden .. Setin enerji kaynağıydın abisi , ustasıydın .. Yerin dolmaz 😔 Çok erken oldu gidişin .. Çok üzgünüm 😞 Seni çok özleyeceğiz .. Göz yaşlarımızla uğurluyoruz seni ... Gittiğin yerde huzur bul .. Mekanın Cennet olsun güzel abim