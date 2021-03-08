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GeriMagazin Rasim Öztekin'in ardından ünlü isimlerden mesajlar "Neden iyiler gidiyor hep"
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Haber Giriş: 08 Mart 2021 - 22:22 | 

Rasim Öztekin'in ardından ünlü isimlerden mesajlar "Neden iyiler gidiyor hep"

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Ünlü isimler Rasim Öztekin'in ardından üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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1SELÇUK YÖNTEM

SELÇUK YÖNTEM

Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.

2YILMAZ ERDOĞAN

YILMAZ ERDOĞAN

Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağbi’yi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.

3DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ

Çok canım yanıyor... Ne çok iş, ne çok anı, ne çok hüzün... Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm...

4HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

Sanat dünyamızın kıymetli isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim.Birkaç ay önce Film Gibi Hayatlar'da ağırlamak nasip oldu Sevgili Rasim Öztekin'i... Canlandırdığı her karakterle içimize dokunan, kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren çok değerli bir oyuncuyu, Türk Tiyatrosunda Geleneksel Kavuk'a sahip olma şerefine ulaşmış bir ustayı kaybettik...Bu fotoğrafı çektirirken tüm stüdyoyu kahkahalara boğmuştu... Hiç unutmuyorum.Ruhun şad olsun Sevgili Rasim Öztekin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

5CAN YILMAZ

CAN YILMAZ

Beraber çalışma şansı bulduğumuz, Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu abimiz, Rasim Öztekin maalesef vefat etti. Kendisini tiyatro sahnesinde izlemiş şanslılardanım. Rasim abimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Güle güle Bob Marley Faruk

6AYŞE KÖKÇÜ

AYŞE KÖKÇÜ

Bu olmamalıydı çok üzüldüm nur içinde uyu Rasim

7NECMİ YAPICI

NECMİ YAPICI

Canım Rasim abim , seninle ne çok anımız vardı .. Küba da Şans kapıyı kırınca dedik sinema filmi çektik, sonra Ortaoyuncular da Uzun donlu Kişot da aynı sahneyi paylaştık . Yıllar sonra Seksenler dizisinde yine buluştuk ..2012 den beri sette ne çok şey yaşadık güldük eğlendik ne anılar dinledik senden .. Setin enerji kaynağıydın abisi , ustasıydın .. Yerin dolmaz 😔 Çok erken oldu gidişin .. Çok üzgünüm 😞 Seni çok özleyeceğiz .. Göz yaşlarımızla uğurluyoruz seni ... Gittiğin yerde huzur bul .. Mekanın Cennet olsun güzel abim

8NİLÜFER

NİLÜFER

Çok üzüldüm çok. Neden iyi güzel insanlar erken gidiyor? Türkiye’nin başı sağolsun🙏🙏😔hayatını sanata adamış bir usta. Ne büyük kayıp😢 @oztekinrasim Nurlar içinde uyusun

9YELİZ

YELİZ

Aahhhh o kadar üzgünüm ki....Neden iyiler gidiyor hep...İnsanlığı ayrı,kalbi ayrı,tiyatro ustalığı ayrı...Harika bir insanı,usta bir sanatçımızı kaybettik...Nurlarla uyu Rasim Öztekin,mekanın cennet olsun😔🤲🤲Allah Pelin'ciğime sabırlar versin

10MURAT ŞEKER

MURAT ŞEKER

Melek gibi abimizdi... “Klavye Delikanlıları”nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko’nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti...Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim... Mekanın cennet olsun

11DERYA BAYKAL

DERYA BAYKAL

Ahhh Canım Rasim’ciğimAhhh güzel arkadaşım...Çok üzgünüm😔🥲Başımız sağolsun🙏

12ŞORAY UZUN

ŞORAY UZUN

Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef.. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.. Başımız sağ olsun.. Bundan sonra bir yanımız hep eksik.

13CEYHUN YILMAZ

CEYHUN YILMAZ

Ah be ağabey

14ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yattığınız yer incitmesin Rasim Hocam....

15FİLİZ AKIN

FİLİZ AKIN

Demet Akbağ ağlayarak anlatıyordu anılarını3 gündür yoğun bakımda olduğu için ulaşılamıyordu ...Vefatı gerçek bir acı yarattı tüm sevenleri arasında diyorlar#canlımasa programındaBaşta kızı, ailesi tüm sevenlerine sabır diliyorum ...Nur içinde yat Mekanın Cennet Olsuun

16ORHAN AYDIN

ORHAN AYDIN

Seni kaybetmek büyük kahır canım kardeşim...Toprağına kır çiçekleri tohumları serpeceğim..

17

Usta oyuncu Rasim Öztekin, hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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