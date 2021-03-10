Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.
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Öztekin’in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi’ne getirildi.
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Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin’in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi.
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Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Öztekin’in cenaze namazı Ses Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılındı. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.
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BU SAHNEYE BÖYLE ÇIKMAK İSTEMEZDİM
Ünlü sanatçının kızı Pelin Öztekin, 'Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama 'bak baba birlikte aynı sahnedeyiz' onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim.'" ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde sahneden inen Öztekin'e aile dostları destek oldu.