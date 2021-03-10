Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

BU SAHNEYE BÖYLE ÇIKMAK İSTEMEZDİM Ünlü sanatçının kızı Pelin Öztekin, 'Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama 'bak baba birlikte aynı sahnedeyiz' onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim.'" ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde sahneden inen Öztekin'e aile dostları destek oldu.