Rasim Öztekin neden, ne zaman öldü? Rasim Öztekin'in hayatı ve ölüm nedeni

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Kızı Pelin Öztekin'in babasına özel paylaşımı duygusal anlar yaşatırken, sanat camiasından da başarılı oyuncuya sevgi dolu paylaşımlar yapıldı.
2004 yılında Rasim Öztekin'e kalp yetmezliği tanısı kondu.. Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztekin, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 62 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da doğdu. İstanbul'daki Galatasaray Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Profesyonel tiyatro sanatçılığına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmiş, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu kendisi Şevket Çoruh'a devretmiştir.
Tiyatroculuğun yanı sıra aynı zamanda 1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapmıştır. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynamıştır. Sinema, dizi ve filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Mart 2020'den itibaren Youtube'da yayımlanan içerikler üretmiştir.