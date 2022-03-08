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Rasim Öztekin neden, ne zaman öldü? Rasim Öztekin'in hayatı ve ölüm nedeni

#Rasim Öztekin#Rasim Öztekin Neden Öldü#Rasim Öztekin Kimdir

Oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde anılıyor. Sinema ve tiyatro camiasında da saygıyla anılan Rasim Öztekin için sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor. Rasim Öztekin'in kızı oyuncu Pelin Öztekin de sosyal medyasında babasının adına özel bir video yayınladı. Peki, Rasim Öztekin neden, kaç yaşında öldü? İşre usta oyuncu Rasim Öztekin'in hayatı ve ölüm nedeni...

1/4Rasim Öztekin neden, ne zaman öldü Rasim Öztekinin hayatı ve ölüm nedeni

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Kızı Pelin Öztekin'in babasına özel paylaşımı duygusal anlar yaşatırken, sanat camiasından da başarılı oyuncuya sevgi dolu paylaşımlar yapıldı.

2/4RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ

RASİM ÖZTEKİN NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

2004 yılında Rasim Öztekin'e kalp yetmezliği tanısı kondu.. Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Öztekin, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 62 yaşında hayatını kaybetti.

3/4RASİM ÖZTEKİN KİMDİR

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Usta oyuncu Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da doğdu. İstanbul'daki Galatasaray Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Profesyonel tiyatro sanatçılığına, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmiş, 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu kendisi Şevket Çoruh'a devretmiştir.

4/4Rasim Öztekin neden, ne zaman öldü Rasim Öztekinin hayatı ve ölüm nedeni

Tiyatroculuğun yanı sıra aynı zamanda 1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapmıştır. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynamıştır. Sinema, dizi ve filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Mart 2020'den itibaren Youtube'da yayımlanan içerikler üretmiştir.

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