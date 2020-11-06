Sosyal medya fenomeni 21 yaşında öldü, annesi yürekleri yaktı: 'Bir melek göğe yükseldi'

Genç kadının ölüm nedeni henüz açıklanmadı, fakat annesi kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yürek burktu.
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2017 yılında imzasını attığı VERSE(atility) adlı müzik projesiyle adını duyuran ve bir anda şöhreti bulan Baker'ın annesi Letricia Loftin, kızının gencecik yaşta ölümünü "Bir melek göğe yükseldi" diye tanımladı.
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Loftin, kızının yıllar içindeki farklı görüntülerini bir araya getirdiği videoyu Jhene Aiko'nun Ascension (Göğe Yükselme) adlı şarkısı eşliğinde paylaştı.
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Kızının genç yaşta ölümüyle büyük bir acıya boğulan Leticia Loftin bir de duygu dolu bir mesaj kaleme aldı.
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Acılı anne "Meleğimiz Braxton Blue Baker göğe yükseldi" diye başladığı mesajında kızının cansız bedeninde herhangi bir yara, bere olmadığını dış görüntüsünün tamamen tertemiz olduğunu anlattı.
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Acılı anne "Tanrı bize emanet verdiği meleğini geri aldı" diye yazdı. Loftin'in bu paylaşımına çok sayıda baş sağlığı ve destek mesajı geld