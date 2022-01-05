Rapçi Uzi kimdir, nereli, kaç yaşında? Aleyna Tilki’nin sevgilisi Utku Yalçınkaya hakkında bilgiler
Uzi lakalplı Utku Yalçınkaya merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sevilen rap şarkılarına imza tan Uzi ve Aleyna Tilki magazin gündeminde. Peki, 'Umurumda Değil', 'Makina' gibi sevilen şarkılara imza atan Uzi kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler
Utku Yalçınkaya ve Aleyna Tilki gündemde yer alıyor. Rap dalındaki şarkıları ile adını duyuran rapçi Uzi 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor. Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu. Uzi lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya 30 Ağustos 1998 doğumlu
RAPÇİ UZİ KİMDİR?
Uzi lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya 30 Ağustos 1998 doğumlu. Türk rapçi ve söz yazarı Uzi, şarkılarında sokak kültürünü yansıtıyor. Çoğu şarkısında doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’den bahsediyor.2021 yılında Kan isimli albümünü yayınladı. Ünlü ismin sevilen şarkıları arasında Krvn, Umrumda Değil, Cindy ve Paparazzi de bulunuyor.