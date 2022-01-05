Rapçi Uzi kimdir, nereli, kaç yaşında? Aleyna Tilki’nin sevgilisi Utku Yalçınkaya hakkında bilgiler

RAPÇİ UZİ KİMDİR?

Uzi lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya 30 Ağustos 1998 doğumlu. Türk rapçi ve söz yazarı Uzi, şarkılarında sokak kültürünü yansıtıyor. Çoğu şarkısında doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören’den bahsediyor.2021 yılında Kan isimli albümünü yayınladı. Ünlü ismin sevilen şarkıları arasında Krvn, Umrumda Değil, Cindy ve Paparazzi de bulunuyor.