Rapçi DMX kimdir ve neden öldü? Dünyaca ünlü Rapçi Earl Simmons'ın ölümü ve hayatı hakkında bilgiler
Ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti. “DMX” adıyla tanınan ABD'li ünlü rap sanatçısı 50 yaşındaki Earl Simmons'ın bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü Rapçi DMX'in ölüm nedeni gündemde yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Dünyanın önde gelen gangsta rapçilerinden olan DMX Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara olmuştu. Peki, Rapçi DMX kimdir? İşte, dünyaca ünlü rapçi DMX'in hayatı ve ölümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Rapçi DMX'in hayatı ölüm haberi sonrası gündeme geldi. Simmons’un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi’nde hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi, Simmons’u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, ‘’Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.’’ ifadesini kullandı. Ünlü isim Exit Wounds, Never Die Alone gibi filmlerde de rol almıştı.
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DMX KİMDİR?
Earl Simmons 18 Aralık 1970'te dünyaya geldi. Dünyanın önde gelen gangsta rapçilerindendi. 1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı.
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2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı. 9 Nisan 2021'de kalp krizinden 50 yaşında hayatını kaybetti.