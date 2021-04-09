Rapçi DMX kimdir ve neden öldü? Dünyaca ünlü Rapçi Earl Simmons'ın ölümü ve hayatı hakkında bilgiler

Rapçi DMX'in hayatı ölüm haberi sonrası gündeme geldi. Simmons’un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi’nde hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi, Simmons’u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, ‘’Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.’’ ifadesini kullandı. Ünlü isim Exit Wounds, Never Die Alone gibi filmlerde de rol almıştı.