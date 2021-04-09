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GeriHayat Rapçi DMX kimdir ve neden öldü? Dünyaca ünlü Rapçi Earl Simmons'ın ölümü ve hayatı hakkında bilgiler
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Hayat
Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 22:53 | 

Rapçi DMX kimdir ve neden öldü? Dünyaca ünlü Rapçi Earl Simmons'ın ölümü ve hayatı hakkında bilgiler

Ünlü rapçi DMX hayatını kaybetti. “DMX” adıyla tanınan ABD'li ünlü rap sanatçısı 50 yaşındaki Earl Simmons'ın bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü Rapçi DMX'in ölüm nedeni gündemde yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Dünyanın önde gelen gangsta rapçilerinden olan DMX Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara olmuştu. Peki, Rapçi DMX kimdir? İşte, dünyaca ünlü rapçi DMX'in hayatı ve ölümü ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Rapçi DMX'in hayatı ölüm haberi sonrası gündeme geldi. Simmons’un ailesi, bu hafta başında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan rap sanatçısının New York'taki White Plains Hastanesi’nde hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi, Simmons’u sonuna kadar savaşan bir savaşçı olarak nitelendirerek, ‘’Dünya çapında sayısız hayrana ilham verdi ve ikonik mirası sonsuza kadar yaşayacak.’’ ifadesini kullandı. Ünlü isim Exit Wounds, Never Die Alone gibi filmlerde de rol almıştı.

2DMX KİMDİR

DMX KİMDİR?

Earl Simmons 18 Aralık 1970'te dünyaya geldi. Dünyanın önde gelen gangsta rapçilerindendi. 1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı.

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2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı. 9 Nisan 2021'de kalp krizinden 50 yaşında hayatını kaybetti.

4ALBÜMLER

ALBÜMLER

1998: It's Dark and Hell Is Hot

1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood

1999: ...And Then There Was X

2001: The Great Depression

2003: Grand Champ

2006: Year of the Dog... Again

2012: Undisputed

FİLMLERİ:

Belly

Romeo Must Die

Backstage

Exit Wounds

Cradle 2 the Grave

Never Die Alone

Father of Lies

Death Toll

Last Hour

Lords of the Street

Lockjaw: Rise of the Kulev Serpent

The Bleeding

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