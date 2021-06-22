Randevusuz aşı yapılıyor mu? Randevu olmadan aşı olmaya gidilir mi?
Randevu olmadan aşı yapılır mı sorusu gündemde yer alıyor. Yurdun pek çok noktasında sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlandı. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise. Koronavirüs aşısına gösterilen yoğun talep nedeniyle yeni bir uygulama başlatıldığını, gün içinde randevu ve aşı sisteminin hayata geçtiğini açıkladı. İşte, randevu almadan aşı olmaya gidilir mi sorusunun cevabı
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Randevusuz aşı yapılır mı sorusu gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaşımında aşılamada 43 milyon doza ulaşıldığı ifadelerini kullandı.. Aşı hakkı olan veya durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlarda 'randevu almadan aşı olunur mu sorusunun yanıtını arıyor..' Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi tweetine verdiği yanıtta, 'Verdiğim sayı “hatalı” çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik.' demişti.. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir son dakika açıklamasında bulunan Fahrettin Koca, aynı günde randevu ve aşının olunabileceğini duyurdu.. İşte konu hakkında detaylar..
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BAKAN KOCA RANDEVUSUZ AŞI SİSTEMİNİ ŞU İFADELERLE DUYURDU;
“Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım."
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Koronavirüse karşı uygulanan aşılara talebin artması ile zaman zaman e-Nabız ve MHRS'ye girişte sıkıntı yaşandı. Aşıdaki randevu sorunu, Twitter'da da gündem oldu. Diğer taraftan aşıya olan talebin artması da sevindirdi.
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ÇİN VE ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTIK!
Sağlık çalışanlarının yoğun gayretiyle günlerdir rekor aşılama sağlanan Türkiye'de bu kez dünya genelinde bir başarı geldi.
Gurur veren haberi dün Twitter hesabından "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin" notuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)" ifadelerini kullandı.