Randevusuz aşı yapılıyor mu? Randevu olmadan aşı olmaya gidilir mi?

Randevusuz aşı yapılır mı sorusu gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaşımında aşılamada 43 milyon doza ulaşıldığı ifadelerini kullandı.. Aşı hakkı olan veya durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlarda 'randevu almadan aşı olunur mu sorusunun yanıtını arıyor..' Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi tweetine verdiği yanıtta, 'Verdiğim sayı “hatalı” çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik.' demişti.. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir son dakika açıklamasında bulunan Fahrettin Koca, aynı günde randevu ve aşının olunabileceğini duyurdu.. İşte konu hakkında detaylar..