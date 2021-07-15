Gündem Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 10:03 | 15 Temmuz 2021 - 10:04

Randevusuz aşı yapılıyor mu? İşte koronavirüs aşılamalarında son bilgiler

Türkiye'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 280 aşı uygulandı. Henüz aşı olmayan kişilerin merak ettiği bir detay ise randevusuz aşı olunup olunamayacağı. Peki, randevusuz aşı yapılıyor mu?