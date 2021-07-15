Randevusuz aşı yapılıyor mu? İşte koronavirüs aşılamalarında son bilgiler
Türkiye'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 280 aşı uygulandı. Henüz aşı olmayan kişilerin merak ettiği bir detay ise randevusuz aşı olunup olunamayacağı. Peki, randevusuz aşı yapılıyor mu?
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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı. Aşılama devam ederken, randevusuz aşılamanın durumu sorgulanıyor.
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Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor. Ancak hastanelerde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların randevu alarak aşı merkezlerine gitmesi tavsiye ediiyor.
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BAKAN KOCA RANDEVUSUZ AŞI SİSTEMİNİ ŞU İFADELERLE DUYURDU;
“Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım."