Ramazanın vazgeçilmez lezzetleri: Pide, güllaç, hurma

Ruhumuzu dinlendiren ve maneviyatımızı güçlendiren onbir ayın sultanı ramazan ayı geldi. Bu ramazan salgın nedeni ile herkes evlerinde iftar sofralarında olacak. Değişmeyen şey ise ramazan sofralarının vazgeçilemez lezzetleri ramazan pidesi, güllaç ve hurma olacak. Peki, ramazan pidesinden ve güllaçtan ne kadar yenilebilir? Hurmanın vücudumuza faydaları nelerdir?
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Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ramazanda beslenmeye dair önemli bilgiler verdi.
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Ramazan pidesi
Ramazan pidesi beyaz undan yapıldığı ve glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerinde ani yükselmelere ve sonrasında ani düşüşlere neden olabilir. Porsiyonunu kaçırdığınız ramazan pidesi iftardan sonra halsizlik, yorgunluk nedeni olabilir. Uzun dönemde ise yüksek insülin salgısı ile kan şeker sıvısının artmasına ve sonucunda vücudun yağ depolamasına neden olur. Bunun sonucunda ise fark etmeden kilo alımı gözlenebilir.
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Bu nedenle ramazan pidesini her akşam iftar sofrasında bulundurmamanızda fayda var. 250 gramlık bir pidenin yaklaşık 10 dilim ekmeğe eş değer olduğunu bilmeliyiz. Aynı zamanda iftarda makarna, pilav, bulgur tüketiyorsanız, her birinin 3 yemek kaşığının 1 dilim ekmek olduğunu bilerek, iftarda yiyebileceğiniz ramazan pidesinin dilimine karar verebilirsiniz.
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Hurma
Ramazan sofralarında özellikle oruç açmak için yerini alan bir besindir. Gün boyu dinlenen sindirim sistemini aniden yormamak için su ve hurma ile oruç açılabilir. Yüksek lif, fosfor, magnezyum, A vitamini, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, B1, B2, B3, B6, B9 vitamin ve minerallerini içermektedir.
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Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Demir içeriği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde kansızlığı tedavi edicidir. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve doygunluk sürenizi uzatır, bu sayede farklı atıştırmalıkları yemenizi engelleyerek kilo kontrolünüzü sağlamanıza da yardımcı olur. Antioksidan içeriği sayesinde ise hücrelerin yenilenmesini sağlayarak daha parlak ve genç bir görünüm sağlar. Özellikle günümüzde yaşanabilen stresin azaltılabilmesi için de önemli bir meyvedir. Çünkü içeriğindeki B6 vitamini ve magnezyum sinir sistemini güçlendirir ve böylelikle depresyonun önlenmesinde yardımcı olur. Birçok faydasının olmasına rağmen şeker içeriği de yüksek olduğu için kontrollü tüketilmesi gerekir. 5 adet hurmayı bir porsiyon meyve olarak tüketebilirsiniz. Tercih ettiğiniz hurmanın boyutu büyükse 3 hurma yeterli olacaktır.
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Güllaç
Ramazanın vazgeçilmez iftar sonrası tatlısı ise güllaçtır. Güllaç yağlı ve şerbetli tatlılar yerine tercih edilebilecek doğru bir tatlıdır. Güllaç yufkaları mısır nişastasından yapılır. Mısır nişastasının glisemik indeksi düşüktür. Ancak tabii ki şeker içeriği de yüksektir. Bu nedenle porsiyon kontrolü her zaman olduğu gibi önemlidir.
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1 ince dilim güllaç yaklaşık olarak 250 kaloridir. Daha az kalori almak istiyorum diyorsanız yarım yağlı süt ve az şeker ile güllaç yapmayı deneyebilirsiniz.