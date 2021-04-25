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Haber Giriş: 25 Nisan 2021 - 10:34 | 

Ramazanın kaçıncı günü idrak ediliyor? Orucun son günü ne zaman? İşte 2021 Ramazan takvimi

Nisan ayının son günleriyle birlikte Ramazan ayının sonu da yaklaştı. Ramazanın kaçıncı günü idrak ediliyor? Orucun son günü ne zaman? İşte 2021 Ramazan takvimi

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'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene nisan ayında başladı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. İşte, 2021 Ramazan'ın son gün tarihi...

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13 Nisan'da başlayan Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı.

3RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

4RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.

En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

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