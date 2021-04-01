Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? İşte 2021 Ramazan ayı takvimi
Nisan'ın başlaması ile birlikte Ramazan ayı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; bu yıl nisan ayında başlayacak. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı ise Mayıs ayında idrak edilecek. Peki, Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 yılı Ramazan ayının başlamasına günler kala, bayram tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Plan yapmak isteyen vatandaşlar, üç günlük Ramazan Bayramı'nın başlayacağı tarihi merak ediyor. Öte yandan bu mübarek günün ilk tarihi de merak ediliyor. İşte, 2021 Ramazan takvimi...
2
ORUCUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
3
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
4
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır.
Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.