Ramazanın 3. gününe öze iftar menüsü: Kilis tava, dövme çorba, saray sarması tarifi

SULTAN SARMASI Yapımı için malzemeler



1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Dolgusu için:



1 paket krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt (koyu kıvam istemeyenler 1 su bardağı)

Dış katmanı için:



2 su bardağı Hindistan cevizi

Sultan sarması tarifi Nasıl yapılır?



Süt ve şekeri tencereye alın. Üzerine un ve kakaoyu eleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. İçine vanilya ve tereyağını ekleyip iyice yedirin ve ocaktan alın. Kıvamının pürüzsüzleşmesi için 5 dakika mikserle çırpın.

Kare ya da dikdörtgen şeklinde büyük bir fırın tepsisinin tabanına Hindistan cevizini serpip iyice yayın. Üzerine sıcak muhallebiyi dökün ve spatula yardımıyla her tarafını eşitleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletip katılaşmasını sağlayın.

Bu arada süt ile krem şantiyi iyice çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine yine her tarafı eşit olacak şekilde yayın. Yeniden buzdolabına kaldırarak en az 2 saat dinlendirin.

Buzdolabından çıkardığınız tatlıyı önce ortadan ikiye bölün. Yarımların her birini enine keserek eşit parçalara ayırın. Parçaların her birini kendi üzerine sarıp rulo haline getirip servis tabağına alın.