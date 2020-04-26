Ramazanın 3. gününe öze iftar menüsü: Kilis tava, dövme çorba, saray sarması tarifi

Ramazan ayının klasiği haline gelen örnek iftar menüleri bu yıl da en çok araştırılan konulardan biri. ‘İftara ne pişirsem?’ sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, örnek menüleri inceleyerek fikir sahibi olmaya çalışıyor. İster örnek iftar menüsündeki tarifleri yapabilir isterseniz de kendi menününüz oluşturabilirsiniz. İşte ‘Kilis tava’, ‘dövme çorba’ ve ‘saray sarması’ndan oluşan iftar menüsü…
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1
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. Ancak günler ilerledikçe menü konusu zorlayıcı olabiliyor. İşte ‘iftarda ne pişirsem?’ diyenler için hazırladığımızı Ramazanın 3. gününe özel iftar menüsü
2
DÖVME ÇORBA
Yapımı için malzemeler
1,5 su bardağı yoğurt 1 su bardağı aşurelik buğday 1 su bardağı haşlanmış nohut 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı un 6 su bardağı su Tuz Üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı kuru nane
Yoğurtlu dövme çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Buğdayı bir gece önceden ıslatın. Tencereyi ocağa alın ve suyu ekleyip kaynatın. Ardından buğday ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Buğdaylar yumuşadıktan sonra haşlanmış nohutu ekleyin. Bir kasede yoğurt, 1 adet yumurtanın sarısı ve unu karıştırın. Daha sonra kaynayan sudan 1 kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyin ve hızlıca karıştırın. Kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin ve ocağı kapatın. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine nane ekleyin. En son naneli tereyağlı karışımı çorbaya ilave edin. Sıcak servis edin.
3
KİLİS TAVA
Yapımı için malzemeler
1 kilogram orta yağlı zırh kıyması 2 adet kuru soğan 3 adet domates 7-8 adet yeşil veya kırmızı biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı biber 1 tatlı kaşığı tuz Kilis tava tarifi Nasıl yapılır? Soğanlardan birini ve biberleri robot ya da zırh ile incecik kıyın. Kıyma, tuz ve karabiberi soğan ve biberlerle birleştirip özleşene kadar yoğurun. Elinizi ıslattıktan sonra kıymalı harcı tepsiye yarım santimetre kalınlığında olacak şekilde yayın. Domatesleri ve soğanı dörde bölüp tepsinin kenarlarına dizin. Kalan biberleri de etin üzerine koyun. Kilis tavayı eşit parçaları böldükten sonra 250 dereceye ayarlanmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
4
SULTAN SARMASI
Yapımı için malzemeler
1 litre süt 1 su bardağı un 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı Dolgusu için:
1 paket krem şanti 1 çay bardağı soğuk süt (koyu kıvam istemeyenler 1 su bardağı) Dış katmanı için:
2 su bardağı Hindistan cevizi Sultan sarması tarifi Nasıl yapılır?
Süt ve şekeri tencereye alın. Üzerine un ve kakaoyu eleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. İçine vanilya ve tereyağını ekleyip iyice yedirin ve ocaktan alın. Kıvamının pürüzsüzleşmesi için 5 dakika mikserle çırpın. Kare ya da dikdörtgen şeklinde büyük bir fırın tepsisinin tabanına Hindistan cevizini serpip iyice yayın. Üzerine sıcak muhallebiyi dökün ve spatula yardımıyla her tarafını eşitleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletip katılaşmasını sağlayın. Bu arada süt ile krem şantiyi iyice çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine yine her tarafı eşit olacak şekilde yayın. Yeniden buzdolabına kaldırarak en az 2 saat dinlendirin. Buzdolabından çıkardığınız tatlıyı önce ortadan ikiye bölün. Yarımların her birini enine keserek eşit parçalara ayırın. Parçaların her birini kendi üzerine sarıp rulo haline getirip servis tabağına alın.