Ramazanda yasaklar var mı? Kısıtlamalar için kritik açıklamalar
Ramazanda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile yanıt buldu. Tüm Türkiye'nin takip ettiği Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nda koronavirüs mücadelesinde yeni döneme geçilmesi kararlaştırıldı. Artan vaka sayısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan ayında kafe ve restoranların paket servise geçeceğini bildirdi. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilmeyecek. İşte, milyonların merak ettiği ramazanda yasak var mı ve tam kapanma olacak mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.
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Ramazanda yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı sonrasında pek çok kişinin gündemini meşgul etmeye başladı. Ramazanda yasak var mı sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, ramazanda yasak var mı ve kapanma gerçekleşecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
RAMAZANDA YASAKLAR VAR MI?
Ramazanda kapanma olup olmayacağı, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
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RAMAZAN AYINDA KAPANMA AÇIKLAMASI
Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
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Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.