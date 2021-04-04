Ramazanda yasaklar var mı? Kısıtlamalar için kritik açıklamalar

Ramazanda yasak var mı sorusu Kabine Toplantısı sonrasında pek çok kişinin gündemini meşgul etmeye başladı. Ramazanda yasak var mı sorusuna alacağı cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, ramazanda yasak var mı ve kapanma gerçekleşecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



RAMAZANDA YASAKLAR VAR MI?



Ramazanda kapanma olup olmayacağı, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;



Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.