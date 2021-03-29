Ramazanda tam kapanma ve yasak olacak mı? Önemli bilgiler

Ramazan ayı için ayrıca önlemler alınacak. İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapalı olma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Cami ve teravih namazları için de bazı önlemler tartışılıyor. 65 yaş üstüne toplu taşıt yasağı gibi farklı uygulamaların devreye sokulabileceği belirtiliyor.