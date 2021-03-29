Ramazanda tam kapanma ve yasak olacak mı? Önemli bilgiler
Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı, vaka sayılarının giderek artışa geçmesiyle birlikte pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Kırmızı olarak kodlanan illerde sert önlemler devam ederken pek çok ilin kırmızı statüye yakın seyretmesi, ramazanda tam kapanma ve yasak olacak mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Ramazanda tam kapanma ve yasak olacak mı? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler
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Ramazan ayı tam kapanma ve yasak gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayına ek tedbirler olup olmayacağına dair resmi kararların Kabine Toplantısı ile netlik kazanması beklenirken, detaylar tam anlamıyla şekillenecek. Peki, Ramazanda tam kapanma ve yasak olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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RAMAZANDA TAM KAPANMA VE YASAK OLACAK MI?
CNN Türk Muhabiri Sena Alkan CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri paylaştı:Ramazan ayı yaklaşıyor Ramazan ayına ek tedbirler olur mu ? Vatandaşların iftar ve sahurlarda toplanması riski artırıyordu. Ramazan ayıyla birlikte tedbirlerin bir miktar artırılması konuşuluyor. “
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Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan, Ramazan ayına yönelik özel önlemler hakkında detayları şu şekilde açıkladı;
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Ramazan ayı için ayrıca önlemler alınacak. İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapalı olma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Cami ve teravih namazları için de bazı önlemler tartışılıyor. 65 yaş üstüne toplu taşıt yasağı gibi farklı uygulamaların devreye sokulabileceği belirtiliyor.