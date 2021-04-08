Ramazanda tam kapanma olacak mı, yasaklar geri mi gelecek? Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler ile ilgili açıklama
Ramazanda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Milyonların takip ettiği Beştepe'de 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan ayında toplu iftarların gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi. Tüm Türkiye'nin merak ettiği 'Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusuna yönelik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadesini kullandı. Diğer yandan, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz Ramazan ayı içerisinde ek tedbirlerin alınabileceğini söyledi. İşte, Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ayrıntılar.
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Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının artmasının ardından yeni kararlar hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." dedi. Ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kafe ve restoranlarda ise paket servis geçerli olacak.
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RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Ramazanda kapanma olup olmayacağı, hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;
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Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
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Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
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LOKANTA VE KAFEYE KİŞİ BAŞI 1500 LİRA DESTEK
Erdoğan kısıtlamalardan etkilenecek lokanta ve kafeler için destek açıkladı: “Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmecilerine mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında, normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan, bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için, bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum.”
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN EK TEDBİR AÇIKLAMASI
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz Ramazan tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı;
Ramazan ayında paket servisler geçerli olacak. Toplu iftarlar, toplu yemekler uygulanmayacak. Bunun yanında kademeli-esnek mesai gelebileceğini düşünüyorum.
Özel sektör için hala böyle bir öneri var. Ama kademeli mesainin özel sektörde anlaşılamadığı kanısındayım. İstanbul, Ankara, İzmir'e baktığımızda sabah aynı saatte otobüse biniyor, öğlen aynı saatte yemek yiyor. Bir kademelendirme ve esnekleşme olmadığı için bulaş ihtimali artıyor. Hem iş yerinde, hem toplu taşımada hem iş yerinde bulaş oluyor. Hafta sonu da insanlar bir araya gelince vaka sayısı artıyor.
Hafta sonları biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Ramazan'ın da ruhuna uygun şekilde kendimizi çekirdek ailemizle sınırlayabilirsek bayramda daha iyi günleri görmek için vaka sayısını azaltabiliriz.
Koronavirüs sürecini tüm dünya yaşıyor. Gördük ki hafta sonunda evde olmalar; ama çekirdek aile. Kuzenlerle vesaire tatile gitmek değil. Kasım - Aralık'ta gördük ki 5 binin altına gerileyebiliyoruz. Bu yöntemlerle başarılı olmak beklentimiz içerisinde.