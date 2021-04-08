Ramazanda tam kapanma olacak mı, yasaklar geri mi gelecek? Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler ile ilgili açıklama

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN EK TEDBİR AÇIKLAMASI Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz Ramazan tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı;



Ramazan ayında paket servisler geçerli olacak. Toplu iftarlar, toplu yemekler uygulanmayacak. Bunun yanında kademeli-esnek mesai gelebileceğini düşünüyorum.



Özel sektör için hala böyle bir öneri var. Ama kademeli mesainin özel sektörde anlaşılamadığı kanısındayım. İstanbul, Ankara, İzmir'e baktığımızda sabah aynı saatte otobüse biniyor, öğlen aynı saatte yemek yiyor. Bir kademelendirme ve esnekleşme olmadığı için bulaş ihtimali artıyor. Hem iş yerinde, hem toplu taşımada hem iş yerinde bulaş oluyor. Hafta sonu da insanlar bir araya gelince vaka sayısı artıyor.



Hafta sonları biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Ramazan'ın da ruhuna uygun şekilde kendimizi çekirdek ailemizle sınırlayabilirsek bayramda daha iyi günleri görmek için vaka sayısını azaltabiliriz.



Koronavirüs sürecini tüm dünya yaşıyor. Gördük ki hafta sonunda evde olmalar; ama çekirdek aile. Kuzenlerle vesaire tatile gitmek değil. Kasım - Aralık'ta gördük ki 5 binin altına gerileyebiliyoruz. Bu yöntemlerle başarılı olmak beklentimiz içerisinde.