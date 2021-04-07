Ramazanda tam kapanma olacak mı, yasaklar geri mi gelecek? İşte Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler

LOKANTA VE KAFEYE KİŞİ BAŞI 1500 LİRA DESTEK Erdoğan kısıtlamalardan etkilenecek lokanta ve kafeler için destek açıkladı: “Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmecilerine mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında, normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan, bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için, bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum.”