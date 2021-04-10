Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma iddiaları Ramazan için gündemde! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

İşte Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları... - 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.



- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.



- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.



- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.



- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.



- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.



Peki, artan vakalara karşı ramazanda yeni önlemler gündeme gelebilir mi, tam kapanma olacak mı?