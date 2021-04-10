Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma iddiaları Ramazan için gündemde! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Tam kapanma iddiaları yaklaşan Ramazan öncesi gündemde yer aldı. Bir çok ilde vaka sayıları artarken gözler İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeye çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazanda bazı kısıtlamaların uygulanacağını belirtmişti. Peki, Ramazanda tam kapanma olacak mı? İşte, ayrıntılar.
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Ramazan ayında gelebilecek önlemlerle ilgili konuşulmaya başlandı. Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının artmasının ardından yeni kararlar hayata geçirildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak yasakları kamuoyuyla paylaştı.
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İşte Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.
Peki, artan vakalara karşı ramazanda yeni önlemler gündeme gelebilir mi, tam kapanma olacak mı?
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PROF. DR.'DAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, TRT Haber'in Birinci Sayfa programında soruları yanıtladı. Ramazan ayında gelebilecek önlemlerle ilgili konuşan Aydın, tam kapanma olup olmayacağı hakkındaki görüşünü de paylaştı.
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"Tam kapanma çok konuşuluyor. Bir kısım hocalar tam kapanma taraftarı olmayanlar. Tam kapanmanın gelebileceğini ve Türkiye'nin bunu uygulayabileceğini düşünmeyenlerdenim. Yani bugünlerde Türkiye 28 gün tam kapanma yapabilir görünmüyor."