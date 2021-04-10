Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda yasak olacak mı? İşte Ramazan ayı kısıtlamaları
Ramazan'da sokağa çıkma yasağı ve alınacak diğer tedbirler belli oldu. Vaka sayıları artmaya devam ederken Kabine Toplantısı'nın ardından, Ramazan ayında alınacak yeni önlemler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Milyonların gündeminde yer alan, 'Ramazan kısıtlamaları neler?' sorusuna yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadesini kullandı. Diğer yandan, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesi ek tedbirlerin alınabileceğini söyledi. Gözler şimdi yeni kararlarda. İşte, ayrıntılar
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Ramazan yasakları ve önlemleri, mübarek ayın yaklaşmasının ardından öne çıkan başlıklardan oldu. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin paket servis yapacağını bildirdi. Alınan karara göre toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler de gerçekleştirilmeyecek. Risk kategorisi fark etmeksizin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayram için ise henüz açıklama yapılmadı.
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RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Beştepe'de 29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan kısıtlamalarına yönelik konuştu.
"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.
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İŞTE RAMAZANDA KORONAVİRÜS KISITLAMALARI
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.
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"RAMAZAN AYINDA EK TEDBİRLER GELEBİLİR"
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı.
Bilim Kurulu'nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı'nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum.
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Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak" dedi.
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"KADEMELİ ESNEK MESAİ GELEBİLİR"
Kayıpmaz, "Normalde Çarşamba günleri yapıyorduk, bu hafta ramazanın gelmesiyle beraber Pazartesi günü.
Ramazan ayında paket servisler geçerli olacak. Toplu iftarlar, toplu yemekler uygulanmayacak. Bunun yanında kademeli-esnek mesai gelebileceğini düşünüyorum." dedi.