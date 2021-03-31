Ramazanda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan ayında alınacak tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Ramazanda sokağa çıkma yasağının durumu hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Artan vaka sayısının ardından yeni önlemleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merak ettiği 'Ramazanda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuyla ilgili " Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadesini kullandı. Öte yandan kafe ve restoranlarda ramazan tedbirleri de belli oldu. İşte, tam kapanma iddiası ve Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı önlemleri ile ilgili açıklamalar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı için beklenen açıklama 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası geldi. İstanbul, İzmir, Ankara'nın da içinde yer aldığı 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." dedi. Karara göre ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
2
RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Ramazanda kapanma olup olmayacağı, hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;
3
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
4
Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
5
LOKANTA VE KAFEYE KİŞİ BAŞI 1500 LİRA DESTEK
Erdoğan kısıtlamalardan etkilenecek lokanta ve kafeler için destek açıkladı: “Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmecilerine mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında, normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan, bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için, bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum.”