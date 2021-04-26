Ramazanda otel rezervasyonu yapılacak mı? Tam kapanmada oteller açık mı, kapalı mı?
26 Nisan tarihli kabine toplantısı ardından tam kapanmanın detayları belli oldu. Tam kapanma döneminde otellerin çalışma durumuyla ilgili de açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ramazan ayı içerisinde uygulanacak yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Peki, Ramazanda otel rezervasyonu yapılacak mı? Tam kapanmada oteller açık mı, kapalı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kabine toplantısın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs önlemleri kapsamında tam kapanmaya geçileceği bilgisini aktardı. Tam kapanma döneminde bir değişiklikte otel ve konaklama tesisleriyle ilgili oldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemlerde otel ve konaklama tesisleri hizmet vermeye devam ediyordu.
2
Barbados
Tam kapanmaya geçişle birlikte oteller ve konaklama tesisleri için de kısıtlama kararı geldi. Erdoğan "Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. " açıklamasında bulundu.
3
İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.