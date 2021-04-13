Ramazanda mezarlık ziyaretleri yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesi

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.