Ramazanda mezarlık ziyaretleri yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesi

Mezarlık ziyareti, ramazan ayında alınacak yeni önlemler ile belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınırken, İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan 'Ramazan' genelgesinde iftar ve sahur gibi durumlarla kalabalık grupların bir araya gelmeleri kısıtlandı. Milyonların merak ettiği Ramazanda mezarlık ziyaretleri yasak mı? sorusu da genelge ile yanıt buldu. Alınan karara göre ramazan ayı boyunca mezarlıklarda fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. İşte, mezarlık ziyaretleri ile ilgili ayrıntılar.
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Ramazanda mezarlık ziyaretleri, milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Pandemi gölgesinde geçecek olan ramazan ayında mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirildi. Mayıs ayına kadar sürecek ramazan ayında kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, planlı olarak mezarlıklara gidebilecek. Bu sürede kontrollere ağırlık verilecek.
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MEZARLIK ZİYARETİ YASAK MI?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
Genelgede mezarlık ziyaretleri ile ilgili ise şu ifadelere yer verildi;
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Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
Öte yandan, ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.
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Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.