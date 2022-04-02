Ramazanda metro ve Marmaray kaça kadar çalışacak? Ramazan ayı metro Marmaray sefer saatleri düzenlemesi!

Ramazan ayında metro ve Marmaray'ın kaça kadar çalışacağı, vatandaşların gündemine geldi. Metro ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için Ramazan ayında sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray'ın cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar çalışacağını duyurdu. Metro M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü hatları seferleri ise 02.00’ye kadar devam edecek.