Ramazanda metro ve Marmaray kaça kadar çalışacak? Ramazan ayı metro Marmaray sefer saatleri düzenlemesi!

Ramazan ayında metro ve Marmaray'ın kaça kadar çalışacağı, vatandaşların gündemine geldi. Metro ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için Ramazan ayında sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray'ın cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar çalışacağını duyurdu. Metro M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü hatları seferleri ise 02.00’ye kadar devam edecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir.
İETT Genel Müdürlüğü, İstanbulluların Ramazan etkinlik alanlarına ulaşmalarını sağlamak için ek seferler düzenleyecek. Metrobüs ve gece hatları da 24 saat yolcu taşımayı sürdürecek.
Ramazan ayında Metrobüs ile birlikte 10 hatta, gece 00.00-06.00 arası dahil olmak üzere 24 saat yolcu taşınmaya devam edilecek.
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