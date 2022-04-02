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Ramazanda metro ve Marmaray kaça kadar çalışacak? Ramazan ayı metro Marmaray sefer saatleri düzenlemesi!

#Metro#Marmaray#Ramazan

Metro ve Marmaray sefer saatleri, Ramazan ayı için düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray sefer saatlerinin ramazana özel güncellendiğini duyurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü hatlarının seferleri uzatıldı. Gelen açıklamaların ardından metro ve Marmaray seferlerini kullanacak olan vatandaşlar, Ramazana özel uygulanan yeni saatlere odaklandı. Peki, Ramazanda metro ve Marmaray kaça kadar çalışacak? İşte, Ramazan ayı metro ve Marmaray sefer saatleri bilgisi.

1/4Ramazanda metro ve Marmaray kaça kadar çalışacak Ramazan ayı metro Marmaray sefer saatleri düzenlemesi

Ramazan ayında metro ve Marmaray'ın kaça kadar çalışacağı, vatandaşların gündemine geldi. Metro ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar için Ramazan ayında sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray'ın cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar çalışacağını duyurdu. Metro M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü hatları seferleri ise 02.00’ye kadar devam edecek.

2/4RAMAZANDA MARMARAY KAÇA KADAR ÇALIŞACAK

RAMAZANDA MARMARAY KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.

3/4METRO SEFERLERİ KAÇA KADAR

METRO SEFERLERİ KAÇA KADAR?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir.

4/4İETT SEFER SAATLERİ GÜNCELLENDİ

İETT SEFER SAATLERİ GÜNCELLENDİ

İETT Genel Müdürlüğü, İstanbulluların Ramazan etkinlik alanlarına ulaşmalarını sağlamak için ek seferler düzenleyecek. Metrobüs ve gece hatları da 24 saat yolcu taşımayı sürdürecek.

Ramazan ayında Metrobüs ile birlikte 10 hatta, gece 00.00-06.00 arası dahil olmak üzere 24 saat yolcu taşınmaya devam edilecek.

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#Metro#Marmaray#Ramazan