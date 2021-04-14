Ramazanda kuaför ve berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri

Kuaför ve berberlerin kaçta açılıp, kaçta kapanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Spor salonu, güzellik merkezi/salonları ise ramazan boyunca 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verecek. Berber ve kuaförler için ise bir açıklama yapılmadı.