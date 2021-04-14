Ramazanda kuaför ve berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri
Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Ramazan ayında alınacak yeni önlemlerle beraber tüm gözler Beştepe'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise milyonların merak ettiği Ramazanda kuaför ve berberler açık mı? sorusu yanıt buldu. İşte, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri ile ilgili bilgiler.
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Kuaför ve berberlerin kaçta açılıp, kaçta kapanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar gününü kapsayacak. Spor salonu, güzellik merkezi/salonları ise ramazan boyunca 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verecek. Berber ve kuaförler için ise bir açıklama yapılmadı.
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KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek işletmeler şöyle sıralandı;
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
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Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.
Genelgede berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı bu işletmelerin açık olması bekleniyor.
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BERBER VE KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?
Genelgede yer alan bir diğer detay da işyerlerini çalışma saatleri oldu. Yayınlanan genelgede "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.
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Bu bilgiler baz alındığında kuaför ve berberlerin 07.00-18.00 saatleri arasında çalışabileceği ön görülüyor.