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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 11:29,

Ramazanda kilo vermek için neler yemeli? Tok tutan yiyecekler neler?

Ramazan ayı öncesinde ve sürecinde en çok merak edilen konuların başında kilo verme konusu geliyor. Ramazan ayında kilo vermeye devam etmek veya kilosunu korumak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden uzman önerilerini inceliyor. Peki, Ramazanda kilo vermek için neler yemeli? Tok tutan yiyecekler neler?

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Her sene olduğu gibi bu sene de bazı vatandaşlar Ramazan ayında diyet sürecinde olacak. Ramazan ayında hem ibadetlerini yerine getirmek hem de kilo vermeye devam etmek isteyenler, sahur ve iftar için beslenme önerilerini araştırıyor. Peki, Ramazanda kilo vermek için neler yemeli? Tok tutan yiyecekler neler?

2Koronavirüs salgınında ramazanı sağlıklı geçirme önerileri

Koronavirüs salgınında ramazanı sağlıklı geçirme önerileri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda sağlıklı beslenme, dinlendirici uyku, hijyen, egzersiz ve boş zaman aktivitelerine özen gösterilmesini istedi. Orucun sağlıklı insanların yerine getirmesi gereken bir ibadet olduğunu belirten Yorulmaz, "Bu ibadet öncelikle sağlığa zarar vermeyecek biçimde yerine getirilmelidir. Bu sene ramazan, çalışma biçimiyle evde kalmak zorunda bulunan yaş grupları, hastalar ve hasta olma tehlikesi taşıyan insanlarımız nedeniyle önceki yıllardan farklı özellikler taşıyor." dedi.Yorulmaz, kronik hastalığı bulunanların, oruç tutamayacak durumdaki vatandaşların doktorlarının tavsiyelerini eksiksiz uygulaması, oruç tutmakta ısrarcı olmaması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:"Salgını geçirmiş olanlar, koronavirüs testi negatif olmakla birlikte benzer şikayetleri bulunanlar, akut ya da kronik hastalığı bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar, bağışıklığı zayıf olanlar, gebeler ve emzirenler, hekimleri aksini söylemedikçe oruç tutmamalıdır. İlaç kullanmak zorunda olanlar, mutlaka ilaçlarını hekimlerinin tavsiye ettiği biçimde, zamanında almaya özen göstermelidir."

3Su ve mineral kaybı sağlık açısından oldukça tehlikelidir

"Su ve mineral kaybı sağlık açısından oldukça tehlikelidir"

Sağlıklı olup oruç tutmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken konular bulunduğuna dikkati çeken Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Ramazanda marketlerde ya da fırın önlerinde özellikle iftara yakın saatlerde kalabalıklar biçiminde alışverişten kaçınılmalıdır. Alışveriş mümkün olduğu kadar günün erken saatlerinde, kalabalık oluşmadan yapılmalıdır. Alışverişte taze mevsim sebze ve meyveleri, günlük süt gibi doğal besinler tercih edilmelidir. Özellikle çocuklar için hazır besinler ya da abur cubur alınmamalıdır. Sıcaklığın artışına bağlı olarak terlemeyle ya da çalışma şartlarına bağlı olarak su ve mineral kaybı sağlık açısından oldukça tehlikelidir."

Yorulmaz, iftar ve sahurda yeterli su ve sulu gıda tüketilmesi, su kaybına yol açacak egzersizden ve sıcakta durmaktan kaçınılması tavsiyelerinde bulundu.

4Neler, nasıl tüketilmeli

Neler, nasıl tüketilmeli?

Yorulmaz, özellikle iftarlarda hızlı ve tıka basa yemenin çok sağlıksız olacağına işaret etti.

İftara çorbayla başlanması gerektiğini anlatan Yorulmaz, şunları önerdi:

"Etli ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, hamur işi, ağır, çok yağlı, tuzlu yemeklerden ve şerbetli hamur işi tatlılardan, kolalı, gazlı içeceklerden, fabrikasyon gıda maddelerinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Yemekler yavaş yenilmeli ve iyi çiğnenmelidir. Yemeklerin yanında salata ile su, ayran ya da taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içecekler tüketilmelidir. Yemekten sonra en doğrusu meyve olmakla birlikte, meyve ile sütlü tatlılar da tercih edilebilir."

Yorulmaz, iftardan sonra yatana kadar bir şeyler atıştırmanın, abur cubur yemenin, fazla miktarda çay, kahve gibi içecekler tüketmenin hem sindirim sistemini daha fazla yük altında bırakacağını hem de dinlendirici uykuyu zorlaştıracağını anlatarak, "İftarda ya da iftardan yatış saatine hangi besinden ne miktarda yersek yiyelim, sahurun yerini tutmayacaktır. Aksi halde aç ve susuz kalınan süre 20 saati geçecektir. Hiçbir beslenme biçimi vücudun günlük ihtiyacını 20 saat karşılamaya yetmeyecektir." diye konuştu.

Mutlaka sahura kalkılması gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, "Sahurda yemeye yine çorbayla başlandıktan sonra, sindirimi daha uzun süre devam eden et, yumurta, kuru baklagiller gibi proteinli besinlerin alınması vücudun enerji ihtiyacını daha uzun süre karşılaması açısından faydalı olacaktır. İftardan yatana kadarki sürede ve sahurda toplam 2,5 litre sıvı alınmasına özen gösterilmelidir. Bunun hiç olmazsa 2 litrelik bölümü su olarak alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

5TOK TUTAN YİYECEKLER NELER

TOK TUTAN YİYECEKLER NELER?

Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Bu nedenle sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin.
Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir.
Protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketebilirsiniz.
Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerdendir. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz.
Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.
Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.
Öte yandan sahurda bol miktarda protein ve lif içeren yiyecekler tüketilmesi, ağır yağlı yemeklerden kaçınılması, bol miktarda sebze tüketilmesi ve yarım litre su içilmesi de tavsiyeler arasında.

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