Ramazanda kilo vermek için neler yemeli? Tok tutan yiyecekler neler?

Neler, nasıl tüketilmeli? Yorulmaz, özellikle iftarlarda hızlı ve tıka basa yemenin çok sağlıksız olacağına işaret etti.



İftara çorbayla başlanması gerektiğini anlatan Yorulmaz, şunları önerdi:



"Etli ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, hamur işi, ağır, çok yağlı, tuzlu yemeklerden ve şerbetli hamur işi tatlılardan, kolalı, gazlı içeceklerden, fabrikasyon gıda maddelerinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Yemekler yavaş yenilmeli ve iyi çiğnenmelidir. Yemeklerin yanında salata ile su, ayran ya da taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içecekler tüketilmelidir. Yemekten sonra en doğrusu meyve olmakla birlikte, meyve ile sütlü tatlılar da tercih edilebilir."



Yorulmaz, iftardan sonra yatana kadar bir şeyler atıştırmanın, abur cubur yemenin, fazla miktarda çay, kahve gibi içecekler tüketmenin hem sindirim sistemini daha fazla yük altında bırakacağını hem de dinlendirici uykuyu zorlaştıracağını anlatarak, "İftarda ya da iftardan yatış saatine hangi besinden ne miktarda yersek yiyelim, sahurun yerini tutmayacaktır. Aksi halde aç ve susuz kalınan süre 20 saati geçecektir. Hiçbir beslenme biçimi vücudun günlük ihtiyacını 20 saat karşılamaya yetmeyecektir." diye konuştu.



Mutlaka sahura kalkılması gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, "Sahurda yemeye yine çorbayla başlandıktan sonra, sindirimi daha uzun süre devam eden et, yumurta, kuru baklagiller gibi proteinli besinlerin alınması vücudun enerji ihtiyacını daha uzun süre karşılaması açısından faydalı olacaktır. İftardan yatana kadarki sürede ve sahurda toplam 2,5 litre sıvı alınmasına özen gösterilmelidir. Bunun hiç olmazsa 2 litrelik bölümü su olarak alınmalıdır." ifadelerini kullandı.



