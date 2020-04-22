Ramazanda iftar çadırları kurulacak mı? Pide satışı olacak mı? Bakanlıktan genelge!

Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği alanlarla ilgili İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Korona virüsü önemleri kapsamında yayınlanan Ramazan Tedbirleri” konulu genelgeye göre, Ramazan ayında iftar çadırları, Ramazan davulcuları ve pide satışıyla ilgili bir çok düzenleme yapıldı. Açıklama sonrası Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ramazanda iftar çadırları kurulacak mı? Pide satışı olacak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan tedbirleriyle ilgili yayınlanan genelge.
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Ramazan ayına kısa süre kala, İçişleri Bakanlığı'ndan Kovid-19 salgını nedeniyle genelge yayınlandı. Halkın toplum sağlı göz önüne alınarak yayınlanan genelgeye göre, Ramazan'da alınacak tedbirlerler maddeler halinde belirlendi. Peki, Ramazanda alınacka önlemler neler? Pide satışı olacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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RAMAZAN'DA İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK MI?
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine” Ramazan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
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PİDE KUYRUKLARI İÇİN ÖNLEM
Yayınlanan genelgeye göre, Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları Kovid -19 salgın riskini artırabileceği için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişeler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları, haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.
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RAMAZAN DAVULCULARI YASAKLANDI MI?
Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi.
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Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak. Aksi takdirde Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek.
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TOPLU TAŞIMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacak.
Ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenecek.
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MEZARLIK ZİYARETLERİ KONTROLLÜ OLACAK
Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.
Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.