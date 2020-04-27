Ramazanda bolca tüketin, çünkü…

İftar saatini beklerken hayalini kurduğumuz tatlılar sadece kalori almaktan başka bir şey olmazken, antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyveler vücudumuzu kalkan gibi koruyarak zinde kalmamızı sağlar. İşte ramazanda beslenme konusunda dikkat etmeniz gerekenler…