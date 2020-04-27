MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Ramazanda bolca tüketin, çünkü…
GeriSağlık Ramazanda bolca tüketin, çünkü…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 12:33,

Ramazanda bolca tüketin, çünkü…

Yüksek kalorili içecek ve yiyeceklerin yerine, iftar ve sahur saatlerinde bağışıklık sistemimizi destekleyici meyve sebzelere yer vermemiz gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, ramazan ayı boyunca daha sık tüketmemiz gereken faydalı besinleri sıraladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İftar saatini beklerken hayalini kurduğumuz tatlılar sadece kalori almaktan başka bir şey olmazken, antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyveler vücudumuzu kalkan gibi koruyarak zinde kalmamızı sağlar. İşte ramazanda beslenme konusunda dikkat etmeniz gerekenler…

2

C vitamini: Bağışıklık siteminizi güçlü tutarak hastalanmanızı engeller. Kuşburnu, turunçgillerden, domates, biber, maydanoz, soğan, dutsu meyveler dediğimiz berryler, kabak, brokoli ve yeşil salatalar C vitamin almanızı sağlayacak besinlerdir.

3

Toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularının da tüketimini arttırmak çok doğru olacaktır.

4

Sarımsak; yemeklere lezzet verici olarak kullanılmasının yanında birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

5

Kefir düzenli tüketildiğinde vücut direncini arttırma da çok önemlidir.

6

Zencefil, Asya kökenli bir bitki olan zencefilin sağlığa yararı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir, yüksek vitamin ve besin kaynağıdır.

7

Kekik; kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer ve bronşlar başlıca kullanım alanlarındandır.

8

Özellikle içeriğini bilmediğimiz ürünler, hazır çorbalar, rafine gıdalar (sanayi tipi kek, börek, pasta, bisküvi, iyi pişmemiş ürünler üzerinde yanık ve kömür karası görünümü olan ürünlerden uzak durmak gerek.

9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi