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Ramazanda bolca tüketin, çünkü…
İftar saatini beklerken hayalini kurduğumuz tatlılar sadece kalori almaktan başka bir şey olmazken, antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyveler vücudumuzu kalkan gibi koruyarak zinde kalmamızı sağlar. İşte ramazanda beslenme konusunda dikkat etmeniz gerekenler…
Toksin atımını hızlandırmak ve vücudumuzu canlandırmak için günlük 8 su bardağı su tüketimini ihmal etmemekle beraber taze sıkılmış bazı meyve ve sebze sularının da tüketimini arttırmak çok doğru olacaktır.
Kekik; kramp çözücü, dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer ve bronşlar başlıca kullanım alanlarındandır.
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