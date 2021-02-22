Gündem Haber Giriş: 22 Şubat 2021 - 21:43 | 22 Şubat 2021 - 21:43

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 dini bayram tarihleri

Üç ayların başlaması ile birlikte, İslam dininde kutlanan iki bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarının bu yılki tarihi şimdiden merak konusu oldu. Pek çok vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi tarihleri sorguluyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?