Gündem Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 18:51 | 07 Nisan 2021 - 18:51

Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İslam aleminde manevi heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak. Ramazan'a kısa bir süre kala, pide fiyatları merak konusu oldu. İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, 2021 Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, bu yıl ramazan pidesi ne kadar olacak? İşte ayrıntılar.