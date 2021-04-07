Ramazan pidesi ne kadar oldu? İstanbul için Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İslam aleminde manevi heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak. Ramazan'a kısa bir süre kala, pide fiyatları merak konusu oldu. İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, 2021 Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Peki, bu yıl ramazan pidesi ne kadar olacak? İşte ayrıntılar.
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Ramazan deyince akla gelen ilk şeylerden olan ramazan pidesi, bu yılda iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Ramazan'a kısa bir süre kala, bu yılın güncel fiyatları merak konusu oldu. İşte, 2021 ramazan pidesi fiyatlarında son durum....
İstanbul'da pide fiyatları açıklandı. 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.
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İstanbul Fırıncılar Odası tarafından pide fiyatına ilişkin teklifi değerlendiren İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, kentte, 2021 yılında tüm fırınlarda geçerli olacak pide fiyatlarını açıkladı.
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İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.
Geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. 2020'de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liraydı.