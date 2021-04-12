Ramazan pidesi ne kadar? İşte Ramazan pidesi fiyatları
Ramazan pidesinin bu yılki fiyatları belli oldu. Ramazan pidesinin fiyatları il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul, Ankara, Sakarya illeri için Ramazan pidesinin fiyatlarını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İşte Ramazan pidesi fiyatları...
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Ramazan pidesi fiyatları Ramazan ayına kısa bir süre kala belli oldu. Ramazan ayının geleneksel lezzeti Ramazan pidesinin fiyatları her yıl yeniden belirleniyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Ramazan pidesi illerin maliyetleri de dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında satılacak.
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Balcı Ramazan pidesi fiyatlarının detaylarını şu sözlerle aktardı; "Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde." Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.
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Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesinde alınan karar gereği; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.