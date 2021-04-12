Ramazan pidesi ne kadar? İşte Ramazan pidesi fiyatları

Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesinde alınan karar gereği; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.



.