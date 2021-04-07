Gündem Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 09:25 | 07 Nisan 2021 - 09:25

Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? İstanbul için fiyat belli oldu

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak. Ramazan'a kısa bir süre kala, pide fiyatları merak konusu oldu. Peki, bu yıl ramazan pidesi ne kadar olacak?