Ramazan ne zaman? Ramazan başlangıç tarihi Diyanet bilgisine göre hangi gün?
İbadetlerin yerine getirilip maneviyatın sonuna kadar hissedileceği Ramazan ayı, 2020 yılında biraz daha erken tarihe gelerek nisan ayı içerisinde idrak edilmeye başlandı. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla pek çok vatandaşın evde başlayacağı Ramazan ayı, teravih namazı ile başlayacak ve mayıs aynının sonlarına doğru tamamlanarak bayram idrak edilecek. Peki, Ramazan başlangıç tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı mı? İşte, Ramazan ne zaman sorusunun cevabı ve süreç hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ramazan başlangıç tarihi, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Oruç ibadetlerinin yerine getirileceği Ramazan ayı kapsamında milyonlarca vatandaş, internet üzerinden bu mübarek ayın başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı başlangıcı, bu yıl 24 Nisan Cuma gününe denk gelecek. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, ilk sahur yapılacak ve 24 Nisan Cuma günü ilk iftar yapılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN İDRAK EDİLECEK?
Ramazanın son günü ise 23 Mayıs Cumartesi günü olacak. 24 Mayıs Pazar günü ise bayramın ilk günü olarak idrak edilecek. Pazartesi ve Salı gününe denk gelen bayramın ikinci ve üçüncü gününün ardından Ramazan Bayramı sona ermiş olacak.
2
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı.
3
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, A Haber televizyonunda yayınlanan programda, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Erbaş, duanın ibadetin özü olduğunu ve bu gecenin ibadet, dua ve niyazlarla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:
"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."
4
Erbaş, stokçuluk ve fırsatçılık yapmanın yanlış olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Peygamber Efendimiz bu tür fırsatçıları kınıyor, lanetliyor ve haram işlediklerini söylüyor. Birtakım ürünleri stoklamak, fiyatını artırmak, insanlar kendisine mecbur kaldıklarında yüksek fiyatlarla onları satmak dinimizde yasaklanmıştır. Hiç kimsenin bu tür şeylere tevessül ve tenezzül etmemesini istirham ediyorum. Bizim milletimize bu yakışmaz. Biz yardımsever bir milletiz. Biz paylaşımcı bir milletiz. Fakir fukara, garip gureba insanlara, işini kaybeden insanlara bizim yardımcı, destek olmamız gerekiyor. Üç kuruş daha fazla kazanayım düşüncesi içerisinde tamahkarlık yapıp lütfen ahiretimizi, geleceğimizi zarara uğratmayalım.”