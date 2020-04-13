Ramazan ne zaman? Ramazan başlangıç tarihi Diyanet bilgisine göre hangi gün?

Ramazan başlangıç tarihi, son günlerde pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Oruç ibadetlerinin yerine getirileceği Ramazan ayı kapsamında milyonlarca vatandaş, internet üzerinden bu mübarek ayın başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ramazan ayı başlangıcı, bu yıl 24 Nisan Cuma gününe denk gelecek. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, ilk sahur yapılacak ve 24 Nisan Cuma günü ilk iftar yapılacak.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN İDRAK EDİLECEK?



Ramazanın son günü ise 23 Mayıs Cumartesi günü olacak. 24 Mayıs Pazar günü ise bayramın ilk günü olarak idrak edilecek. Pazartesi ve Salı gününe denk gelen bayramın ikinci ve üçüncü gününün ardından Ramazan Bayramı sona ermiş olacak.