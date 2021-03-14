Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda tutulacak? İşte 2021 Ramazan takvimi
Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı için artık sayılı gün kaldı. Her yıl tarihi değişiklik gösteren Ramazan ayı bu yıl nisan ayında başlayacak ve mayıs ayının da bir kısmını kapsayacak. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda tutulacak? İşte 2021 Ramazan takvimi...
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İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının tarihini merak eden Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 dini günler listesini inceliyor.
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2021 RAMAZAN TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı dini takvimi göre, Ramazan bu yıl nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan Ramazan, 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan ayı ardından 3 gün sürecek bayram başlayacak.
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Ramazan Bayramı 'nın 1. günü 13 Mayıs'ta kutlanacak. Perşembe günü başlayan Ramazan, cumartesi günü sona erecek.
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2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de diyanetin takvimiyle paylaşıldı. Yayınlanan takvime göre, Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.