Ramazan ne zaman, oruç hangi ayda tutulacak? İşte 2021 Ramazan takvimi

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de diyanetin takvimiyle paylaşıldı. Yayınlanan takvime göre, Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.