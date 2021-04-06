Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 ramazan başlangıcı için geri sayım
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazan ayının başlangıcını heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre her yıl bu önemli ay idrak ediliyor. Camiler mahyalar ile süsleniyor, farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor ve teravih namazı kılınıyor. Peki, ramazan ne zaman başlıyor? İşte 2021 ramazan ayı tarihi
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Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Şaban ayının ardından başlayacak olan ramazan ayı nisan ayından itibaren idrak edilecek. Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan tarihine denk geliyor.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır (Wensinck, el-Muʿcem, “rmḍ” md.).