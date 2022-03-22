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Ramazan ne zaman? Diyanet, 2022 ramazan ve Ramazan Bayramı tarihini açıkladı

#Ramazan#Ramazan Bayramı #Ramazan 2022

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her sene mübarek ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Recep ve şaban aylarının ardından sıra on bir ayın sultanına geliyor. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor ve bayrama kavuşuyorlar. Peki, ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre tarihler

1/4Ramazan ne zaman Diyanet, 2022 ramazan ve Ramazan Bayramı tarihini açıkladı

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl ramazan nisan ayında başlayacak. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. Son oruç Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

2/4RAMAZAN NE ZAMAN

RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

3/4RAMAZAN BAYRAMI MAYIS AYINDA

RAMAZAN BAYRAMI MAYIS AYINDA

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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#Ramazan#Ramazan Bayramı #Ramazan 2022