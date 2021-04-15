Ramazan ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte 2021 son oruç tarihi
Ramazan ayının ne zaman biteceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile belli oldu. Müslümanların heyecanla beklediği üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Ramazan orucuna 13 Nisan’da başlanıldı. Şimdi gözler son oruç tarihinde. Son oruç, Ramazan Bayramı arefe günü tutulacak.
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Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan tarihinde başladı. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ay olan on bir ayın sultanı ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Oruç ve Kur’an ayı olan bu mübarek ayda birlik ve beraberlik artıyor. Peki, 2021 yılında ramazan ne zaman bitiyor, son oruç hangi tarihte tutulacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre merak edilen soruların yanıtları
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.