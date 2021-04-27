Gündem Haber Giriş: 27 Nisan 2021 - 10:10 | 27 Nisan 2021 - 10:10

Ramazan ne zaman bitiyor? Bugün orucun kaçıncı günü? İşte 2021 İmsakiye

Rahmet ve yardımlaşma ayı ramazanın son günlerine doğru gelinmesiyle, Ramazan'ın son gün tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayrama kavuşmanın sevinci, her sene olduğu gibi bu sene de huzur ve mutlulukla geçecek. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Bugün orucun kaçıncı günü?