Ramazan ne zaman bitecek? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte 2022 Ramazan ayı takvimi

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın son günleri yaklaşırken vatandaşların tarih araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek ramazan ayının son günün ne zaman olduğu ve son orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, 2022 Ramazan imsakiyesine göre tarih araştırması yapıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...