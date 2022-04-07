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Ramazan ne zaman bitecek? Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte 2022 Ramazan ayı takvimi

#Ramazanü#Ramazan Ne Zaman

Ramazan ayının biteceği tarih, mübarek ayın ilk günlerini geride bırakan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl son oruç için ne zaman sahura kalkacaklarını merak eden vatandaşlar, 2022 Ramazan ayının bitiş tarihini araştırıyor. Peki, orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

1/3Ramazan ne zaman bitecek Bugün Ramazanın kaçıncı günü İşte 2022 Ramazan ayı takvimi

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın son günleri yaklaşırken vatandaşların tarih araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek ramazan ayının son günün ne zaman olduğu ve son orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, 2022 Ramazan imsakiyesine göre tarih araştırması yapıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...

2/3BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ

Bugün oruç ibadetinin 6. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı.

3/3RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu 1 Mayıs 2022 tarihinde açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

 

 

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#Ramazanü#Ramazan Ne Zaman