Ramazan ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü tutuluyor?
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın son günleri yaklaşırken vatandaşların tarih araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek ramazan ayının son günün ne zaman olduğu ve son orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesine göre tarih araştırması yapıyor. Peki, Ramazan ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü tutuluyor?
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1
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Ramazan ayının biteceği tarih, mübarek ayın üç haftasını geride bırakan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl son oruç için ne zaman sahura kalkacaklarını merak eden vatandaşlar, 2020 Ramazan ayının bitiş tarihini araştırıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
2
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Bugün oruç ibadetinin 24. günündeyiz. Yani Ramazan ayının büyük bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 6 gün kaldı.
3
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24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.