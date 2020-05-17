Ramazan ne zaman bitecek? Bugün orucun kaçıncı günü tutuluyor?

Ramazan ayının biteceği tarih, mübarek ayın üç haftasını geride bırakan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl son oruç için ne zaman sahura kalkacaklarını merak eden vatandaşlar, 2020 Ramazan ayının bitiş tarihini araştırıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...