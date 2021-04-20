Ramazan ne zaman bitecek 2021? Ramazan Bayramı yaklaşıyor... İşte son oruç tarihi
Ramazan Bayramı tarihi ve arefe günü, bayram hazırlıklarına başlayan Müslümanların gündemine gelmeye başladı. İslam alemi tarafından oruç ibadetleri ile idrak edilen mübarek ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlamıştı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar güzelliklerle dolu olan 11 ayın sultanı sonrası Ramazan Bayramı idrak edilecek. 2021 Diyanet dini günler takvimine göre son oruç mayıs ayında tutulacak. Bu yıl Kadir Gecesi'nin tarihi ise 8 Mayıs olacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, Diyanet takvimine göre 2021 son oruç tarihi ve bayramla ilgili merak edilen bilgiler.
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Son orucun ne zaman tutulacağı ve ramazanın biteceği tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İslam aleminde oruç ibadeti ile idrak edilen Ramazan-ı Şerif 12 Mayıs'ta arefe günü ile tamamlanacak. Kadir Gecesi'nin içinde barındıran ramazan sonrası ise bayram için hazırlıklar başlayacak. Manevi heyecanla beklenen 2021 Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe başlayacak. Bayramın son günü ise cumartesi günü olacak.
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor.
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.
En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.