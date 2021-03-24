Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2021 Ramazan ayı takvimi ve ilk oruç tarihi
Ramazan ayı 2021 yılında da heyecanla bekleniyor. Müslümanlar her sene on bir ayın sultanını büyük bir heyecanla karşılıyorlar. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de on bir ayın sultanı ramazan ayında paylaşımların arttığı iftar sofraları kurulacak. Peki ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2021 ramazan ayı tarihi
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Ramazan ayı tarihi, Müslümanların gündeminde yer alan konuların başında geliyor. Oruç ibadetlerine yön verecek olanlar manevi heyecanla 2021 Ramazan ayı tarihinin başlayacağı tarihe odaklandı. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan ayı bu sene 13 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni 8 Mayıs 2021'de idrak edecekler.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
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3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.